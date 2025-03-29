وكتب ماسك على موقع "إكس" إن الصفقة التي تشمل كل الأسهم تبلغ قيمتها 45 مليار دولار، من بينها 12 مليار دولار من الديون، ووفقا للمنشور، تقدر الصفقة قيمة شركتي (إكس يه ي) بـ 80 مليار دولار و (اكس) بـ 33 مليار دولار.

وقال "مستقبل (إكس يه ى) و (إكس) مترابط. اليوم، نأخذ بشكل رسمي الخطوة الأولى لدمج البيانات والنماذج والحوسبة والتوزيع والموهبة".

وتابع ماسك: "ستوفر الشركة المندمجة تجارب أكثر ذكاء وأكثر معنى لمليارات الأشخاص مع استمرار الالتزام بمهمتنا الأساسية وهي البحث عن الحقيقة وتعزيز المعرفة".

وأضاف "سيسمح هذا لنا ببناء منصة لا تعكس العالم فحسب، وإنما تسرع بنشاط التقدم البشري".