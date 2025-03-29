وظهر في الفيديو كيف بدأت الغواصة الترفيهية "سندباد" في الغرق بعد أن ارتفعت المياه داخلها بينما بدأ السياح في الصراخ.

ماذا حدث؟

كشف محافظ البحر الأحمر، عمرو حنفي أن بلاغ ورد الخميس لغرفة عمليات المحافظة، يفيد بتعرض غواصة سياحية للغرق في المرسى المخصص لها أمام أحد الفنادق الشهيرة بالغردقة.

وأوضح حنفي، في بيان تناقلته وسائل إعلام مصرية أن الغواصة كان على متنها 50 راكبا من جنسيات مختلفة، (5 مصريين طاقم الغواصة- 45 جنسيات مختلفة ما بين روسي وهندي ونرويجي وسويدي).

وقال إنه على الفور تم إخطار غرفة عمليات الإسعاف والجهات المختصة التي وصلت لمكان الحادث، حيث تم نقل 29 مصابا إلى المستشفيات منهم 6 حالات وفاة من الأجانب (روس الجنسية)، وعودة باقي الناجين إلى فنادق إقامتهم بعد تحسن حالتهم الصحية، ولا يوجد مفقودون.