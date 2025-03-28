وفي التفاصيل ووفقًا لوسائل إعلام محلية، فقد حاول جيران العائلة التدخل بعد سماعهم صراخ الأطفال، لكنهم وجدوا بوابة المنزل مغلقة بإحكام.

وحسب وسائل إعلا مصرية، انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، إذ تبين من الفحص وفاة طفلين هما: "محمد"، بالصف الثاني الابتدائي، و"ناديا" بالصف الرابع الابتدائي، بعد تعرضهم للضرب المبرح بعصا خشبية على يد والدهم.

وتبين أن الأب مسجل خطر ومدمن للمواد المخدرة، وكان منفصلًا عن زوجته منذ فترة.

وأكدت التحقيقات أن الأب حاول نقل جثتي طفليه إلى مستشفى كفر الشيخ العام بهدف إخفاء معالم جريمته، وإدخال الأطفال للمستشفى للعلاج بحجة سقوطهم علي الدرج، إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من كشفه.