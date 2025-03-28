وقد انتشرت مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي للمتظاهر بزي "بيكاتشو" الأصفر وهي الشخصية الشهيرة من عالم "بوكيمون" وهو يركض إلى جانب المحتجين ضد اعتقال عمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو.

وكانت المظاهرات اندلعت الأسبوع الماضي بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، المنافس الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان.

ويواجه إمام أوغلو، المسجون حاليا، اتهامات بالفساد وتهم متعلقة بالإرهاب، يراها كثيرون أنها ذات دوافع سياسية.