وتنفرد جزيرة ياس بموقعها الاستراتيجي الذي يتيح الوصول إليها بسهولة من مختلف أنحاء المنطقة، إذ توفر رحلات جوية مباشرة تربط أبوظبي بأبرز المدن الخليجية خلال ساعات قليلة، ما يجعلها خيارا مثاليا للعائلات التي ترغب بقضاء إجازة عيد لا تُنسى دون الحاجة إلى السفر لمسافات طويلة.

وشهدت جزيرة ياس أبوظبي، خلال العام الماضي، ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد الضيوف القادمين من داخل الدولة ومن مختلف دول العالم بما يؤكد مكانتها كوجهة ترفيهية رائدة في دولة الإمارات، حيث سجلت مدن ياس الترفيهية زيادة بنسبة 72 بالمئة في عدد الضيوف القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي.

ويعكس هذا النمو تزايد الإقبال على هذه الوجهات التي توفر تجربة متكاملة، حيث تضم جزيرة ياس أربعاً من أفضل المدن الترفيهية في العالم، إلى جانب العديد من الفنادق الفاخرة القريبة من هذه الوجهات التي تلبي مختلف الأذواق والاحتياجات، وتضمن استمتاع الضيوف بإقامة مميزة ضمن أجواء احتفالية تمتد طوال فترة العيد.

ولإثراء احتفالات عيد الفطر، تقدّم جزيرة ياس تجربة استثنائية تجمع بين الترفيه والمغامرة، حيث يمكن للضيوف الذين يحجزون باقة "الإقامة واللعب" عبر الموقع الالكتروني لجزيرة ياس الاستمتاع بإقامة فاخرة في فنادق عالمية مع وجبة إفطار مجانية، بالإضافة إلى تذاكر دخول إلى المدن الترفيهية الحائزة على أرقام قياسية.

وتتميز عطلة العيد في جزيرة ياس ببرنامج حافل يضم فعاليات وعروض ترفيهية تناسب مختلف الفئات العمرية، وتشمل تجارب استثنائية تثري تجارب الضيوف وعروض ألعاب نارية رائعة يومياً في "ياس باي ووترفرونت".

ويستمتع الضيوف بخدمات مواصلات مجانية في أرجاء الجزيرة ضماناً لحصولهم على عطلة لا مثيل لها ضمن إحدى الوجهات الترفيهية الفريدة في المنطقة.

تحتضن جزيرة ياس أربع وجهات ترفيهية عالمية المستوى حائزة على جوائز مرموقة وتقدم كلّ منها تجارب فريدة هذا العيد.

في مقدمتها، "عالم فيراري جزيرة ياس، أبوظبي"، التي تمكّن عشاق الإثارة من خوض تجربة استثنائية في أفعوانية "فورمولا روسا" الأسرع في العالم، في حين ستشهد أيضاً عروض رقصة العيالة الإماراتية.

وعلى بُعد مسافة قصيرة سيراً على الأقدام، تقدم "ياس ووتروورلد جزيرة ياس، أبوظبي" للضيوف تجارب ترفيهية رائعة مع عروض رقصات الصيادين، وفنون الرسم بالحنة، ومحطة للمشغولات اليدوية لإضفاء طابع مميز على احتفالات العيد.

وعلى بُعد خطوات قليلة، تقدم "عالم وارنر براذرز جزيرة ياس، أبوظبي"، للضيوف شخصيات الأنيميشن المحببة على قلوبهم، إلى جانب عروض رقصة العيالة عند المدخل الرئيسي.

ومنذ افتتاح "سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي" في عام 2023، اكتسبت جزيرة ياس بُعداً جديداً يعزز مكانتها كوجهة ترفيهية متكاملة، إذ تقدم المدينة الترفيهية الداخلية الأكبر من نوعها في العالم والمخصصة للأحياء البحرية رحلة غامرة يتعرّف خلالها الضيوف على الحياة البحرية مع نشاطات تفاعلية مميزة مثل صناعة شبكة الصيد، وفنون الرسم بالحنة، والرسم على الوجه للأطفال للاحتفال بأجواء العيد. وستكون هذه النشاطات متواجدة في المدن الترفيهية طيلة أيام العيد.

وبعيداً عن المدن الترفيهية، يوفر التصميم المتكامل لجزيرة ياس تجربة استكشاف مريحة تتيح للعائلات الاستمتاع بمجموعة واسعة من الأنشطة والمرافق المميزة. ويُعد "ياس مارينا" وجهة حيوية تزخر بالمطاعم الراقية على الواجهة البحرية، إلى جانب أجواء ترفيهية نابضة بالحياة، بينما توفر "ياس باي ووترفرونت" تجربة فريدة تجمع بين أشهى خيارات تناول الطعام والأجواء الحيوية على بُعد خطوات قليلة من "الاتحاد أرينا"، أكبر مركز ترفيهي داخلي في أبوظبي.

أما عشاق التسوق، فيمكنهم استكشاف "ياس مول"، أكبر وجهة للتسوق في أبوظبي، فيما يمكن لمحبي الجولف خوض تجربة رياضية راقية في "ياس لينكس"، أول ملعب جولف حقيقي في الشرق الأوسط والحائز على جوائز عالمية.

وتوفر جزيرة ياس أبوظبي تجربة تنقل مريحة وسلسة، حيث تقع معالمها الترفيهية وفنادقها ومرافقها الرئيسية على بُعد دقائق معدودة، سيراً على الأقدام أو بالسيارة أو عبر "ياس إكسبريس"، خدمة الباص الفاخر المجاني مع خدمة واي فاي مجانية، لتتيح للعائلات الانطلاق في مغامرات مشوّقة على متن الأفعوانيات، أو قضاء

أوقات استثنائية مع أروع المغامرات المائية، قبل ختام اليوم بوجبة شهية وسط أجواء راقية وإطلالة خلابة على المارينا، في تجربة متكاملة خلال يوم واحد فقط.

ولا تكتمل زيارة جزيرة ياس دون زيارة "حلبة مرسى ياس" العالمية التي تستضيف سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي. سواء كنت تتطلع لحضور إحدى الفعاليات الرياضية العالمية أو ترغب بالمشاركة في تجربة قيادة يومية على المضمار، توفر الحلبة فرصة استثنائية لاختبار أجواء السرعة والحماس عن قرب. ومع تواجد فنادق مثل فندق دبليو أبوظبي جزيرة ياس وهيلتون أبوظبي جزيرة ياس، يمكن للضيوف الاستمتاع بمزيج رائع من الاسترخاء والترفيه خلال إقامتهم.

وبفضل موقعها الاستراتيجي الذي لا يبعد سوى دقائق قليلة عن جميع المعالم البارزة، تُعد جزيرة ياس الوجهة المثالية للاحتفال بعيد الفطر.