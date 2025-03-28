وأشاد المصري بالمخرج محمد سامي، مؤكدا أنه قائد العمل الذي وثق به الجميع، مما ساهم في تقديم أداء متميز.

وأضاف المصري أن نجاحه في تجسيد شخصية رجب الجريتلي يعود إلى إتقانه للدور، إضافة إلى توجيهات المخرج محمد سامي، الذي يمتلك رؤية واضحة في إدارة الممثلين.

رجب الجريتلي.. شخصية مثيرة

أما عن شخصية رجب الجريتلي، التي أثارت الكثير من الجدل في النصف الأول من رمضان، فقد وصفها المصري بأنها رجل نبيل يحمل في داخله مشاعر صادقة، ويحب ويُحَب، كما أنه يمثل نموذجا إيجابيا رغم طبيعة عمله غير القانونية.

وأوضح أن الجمهور ارتبط بهذه الشخصية وتمنى وجودها في الواقع، مما يعكس مدى تأثيرها وقربها من الناس.

وفي ختام حديثه، أكد المصري أن العمل الجماعي، والجهد الكبير الذي بذله فريق المسلسل، كانا من العوامل الرئيسية وراء النجاح الكبير الذي حققه "إش إش".

ويدور مسلسل إش إش حول راقصة شابة وابنة فنانة استعراضية شهيرة، تكتشف أن والدتها تعرضت لعملية نصب كبرى من أقرب الناس إليها، بمن فيهم زوجها ومساعدتها والطبال، حيث استولوا على ملهى ليلي كانت تمتلكه، ولفقوا لها قضية زجت بها في السجن ظلما.

وفي سياق الأحداث، تتعرض "إش إش" لمكيدة أخرى عندما يدبر لها ابن مساعدة والدتها فخا بالزواج منها عبر مأذون مزيف، ثم يتخلى عنها، لتواجه تحديات قاسية في مجتمع لا يرحم.