وقال منصور، في مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع بالمواقع الاجتماعية: "محمد رمضان تجنن.. هذه (ياسمين صبري) زميلتك وسيدة محترمة لم نسمع عنها أي شيء".

وأضاف: "لكن من أنت يا محمد؟ أنت لا شيء.. لا تنسى أن أختي سبق وأن أعطتك 20 جنيها لتركب الحافلة.. لقد سبق وحذّرتك وقلت لك إنك تؤذي نفسك بهذه التصرفات، أنت تدمر نفسك.. لماذا تفعل ذلك؟".

وتابع: "أما ياسمين، فمن الواضح أنها متأثرة. وأنت يا محمد إذا كنت تعاني من اضطرابات نفسية، فعليك أن تسعى للعلاج".

وكانت الأزمة بين رمضان وصبري دخلت منعطفا جديدا بعد إلغاء متابعة كل منهما للآخر على مواقع التواصل الاجتماعي إثر المشادة التي حدثت بينهما خلال إحدى الحفلات.