وعبّر الوزير عن غضبه من الفساد داخل دائرة المصادقات بوزارة الخارجية، مهددا بطرد بعض الموظفين.

وقال الوزير إن "هناك فيديوهات وتسجيلات تثبت كل شيء".

وتابع الوزير: "هناك صور وفيديوهات وشهود على كل المخالفات، يجب التخلص من السماسرة الذين يقفون خارج مكاتب وزارة الخارجية، ومكاتب الترجمة ممنوعة نهائيا".

وتوعد رجي بمساءلة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في التواصل مع السماسرة، ومكافحة الفساد داخل الوزارة.