وفي لقاء خاص مع "سكاي نيوز عربية"، أعربت الخشاب عن سعادتها الكبيرة بردود الفعل الإيجابية قائلة: "اسمي يتردد كثيرا، أنا سعيدة جدًا بنجاح المسلسل وسعيدة بردود أفعال جمهوري. أشاهد يوميا مقاطع الفيديو التي ينشرها المعجبون على سناب شات وتيك توك وأقرأ تعليقاتهم الجميلة، مما يشعرني بالفخر والامتنان لهذا الحب والدعم".

وأكدت سمية الخشاب أن تجسيدها لشخصية "مهيتاب"، وهي مصرية تعيش في الخليج وتتحدث ببعض الكلمات الخليجية بطريقتها الخاصة، لاقى استحسانا كبيرا من الجمهور، مضيفة: "كانوا سعداء جدا بطريقة حديثي واستقبلوا الشخصية بحب كبير".

شعبية كبيرة في الخليج وتجربة غنية

أوضحت الخشاب أن نجاح "أم 44" في جميع أنحاء الوطن العربي زاد من قربها من جمهورها في الخليج، وقالت: "لدي شعبية كبيرة في الخليج منذ زمن طويل، وهم ساهموا في نجوميتي، لذلك كنت أرغب في تقديم عمل يكون بمثابة هدية لهم".

وعن اختيارها لهذا الدور، أشارت إلى أن تقديم شخصية مصرية تعيش في الخليج لم يكن مطروحا كثيرا في الدراما، مما جعل المسلسل يحمل بعدا جديدا ومميزا، حيث يعكس حياة العديد من النساء المصريات اللاتي تزوجن من رجال خليجيين ويعشن هناك.

وتحدثت الخشاب عن تجربتها الأولى في التصوير بالمملكة العربية السعودية، قائلة: "أنا سعيدة جدًا بتصوير المسلسل في الرياض، فقد كانت تجربة رائعة قضيت خلالها ثلاثة أشهر من أجمل الفترات التي عشتها. الأجواء هناك كانت رائعة، وشعرت بروح العائلة مع فريق العمل".

"مهيتاب".. المرأة المصرية بذكائها وخفة ظلها

وصفت الخشاب شخصيتها في المسلسل بأنها نموذج للمرأة المصرية الذكية والمحبوبة، موضحة: "مهيتاب تجسد المرأة المصرية التي تعيش في الخليج، والتي تحافظ على بيتها وزوجها بحب وذكاء وخفة ظل. ستشاهدون مشاهد رائعة في المطبخ وغيرها تعكس روحها المرحة وخفة ظلها".

رسائل هادفة وراء "أم 44"

لم يكن "أم 44" مجرد مسلسل ترفيهي، بل حمل العديد من الرسائل المهمة، حيث أكدت الخشاب أن العمل سلط الضوء على قوة الصداقة بين النساء وتأثيرها في مواجهة تحديات الحياة.

وقالت: "المسلسل يعكس حالة ترابط بين مجموعة من الصديقات، لكل واحدة منهن قصة وحكاية، ويجسد كيف تؤثر الصداقة على حياتهن بشكل إيجابي".

واختتمت حديثها بتأكيدها على نجاح المسلسل بفضل محبة الجمهور ودعمه، قائلة: "لقد نجحت بفضل محبة الناس، وأنا سعيدة أنني استطعت تقديم شخصية قريبة من قلوبهم".