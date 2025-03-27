أمريكا: احتجاز طالبة تركية في جامعة تافتس، وفيديو يظهر أشخاصا ملثمين يقيدون يديها بالأصفاد

وأوضحت المحامية مهسا خانباباي، في عريضة قدمتها إلى المحكمة الفيدرالية في بوسطن، أن روميسا أوزتورك، البالغة من العمر 30 عاما، كانت قد خرجت للتو من منزلها في سومرفيل لملاقاة أصدقائها مساء أمس الثلاثاء عندما تم احتجازها من جانب عناصر وزارة الأمن الداخلي الأميركية.

وأظهر مقطع فيديو لكاميرا مراقبة، حصلت عليه وكالة أسوشيتد برس (أ ب) على ما يبدو ستة أشخاص، وجوههم مغطاة، ينتزعون هاتف أوزتورك منها بينما كانت تصرخ ويتم تقييد يديها بالأصفاد.

وتسنى سماع أفراد المجموعة في مقطع الفيديو وهم يقولون: "نحن الشرطة"، بينما سُمع صوت شخص في مقطع الفيديو وهو يقول: "لماذا تخفون وجوهكم؟"

وقالت خانباباي إن أوزتورك كانت تلتقي بأصدقائها لتناول الإفطار، خلال شهر رمضان.

وأضافت خانباباي في بيان: "نحن لا نعرف مكان وجودها ولم نتمكن من التواصل معها. لم توجه أي تهم إلى روميسا حتى الآن، حسب علمنا".

وأشارت إلى أن أوزتورك تحمل تأشيرة تسمح لها بالدراسة في الولايات المتحدة.