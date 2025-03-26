وتسببت الواقعة التي حدثت في مدينة الزقازيق، غضبا واسعا، حيث أشار البعض إلى أن سبب الاعتداء يعود لخلافات بين الطبيب والسيدة حول العقد الخاصة بالإيجار، بينما أفادت روايات أخرى بأن الطبيب قد تعرض لما وصف بـ "الفخ" من قبل السيدة وابنتها.

وعبر الكثيرون عن استيائهم من تصرف الطبيب غير المبرر، خاصة وأن الحادث وقع في شهر رمضان.

وقد تمكنت الشرطة المصرية من القبض على الطبيب بعد تقديم ابنة السيدة بلاغ تتهم من خلاله الجاني بالتعدي على والدتها، حيث جرت إحالة الطبيب إلى النيابة العامة للبحث في أسباب ما حدث.