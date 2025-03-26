ورغم الإشادة الواسعة التي حصل عليها المسلسل بسبب قصته الإنسانية المؤثرة، تعرض مخرج العمل لانتقادات كبيرة بسبب تكرار مشاهد "جريئة"، خاصة تلك التي جمعت بين الممثلة كريمة غيث والممثل هيثم مفتاح.

ولم تتوقف الانتقادات عند الجرأة في تناول العلاقات العاطفية فقط، بل شملت أيضا طرح قضايا حساسة مثل الخيانة الزوجية، والتحرش الجنسي، ما جعل البعض يعتبر أن العمل تجاوز الحدود المتعارف عليها في الأعمال الدرامية المحلية.

وقد تم تداول تدوينة للممثل هيثم مفتاح تؤكد أنه حصل على وعد من مخرج العمل الدرامي بحذف تلك المشاهد في المسلسل، لكنه تفاجأ بعرضها.

وفي الوقت الذي يرى فيه مؤيدو مسلسل رحمة أنه يعكس واقعا اجتماعيا معقدا لا يمكن إغفاله، دعا معارضوه إلى ضرورة التحلي بمزيد من الحذر عند تناول هذه المواضيع.

وتعليقا على الجدل كتب الصحفي المغربي، محمد واموسي: "منذ بداية شهر رمضان، حظي مسلسل "رحمة" بإشادة واسعة من الجمهور المغربي، الذي وجد فيه قصة درامية مشوقة وأداءً تمثيليًا مقنعا".

وتابع في منشور على موصقع "فيسبوك" "لكن المفاجأة الكبرى جاءت عندما قرر صناع العمل الانحراف عن المسار الدرامي المحترم وإقحام مشاهد مجانية لا تضيف شيئا للسرد، سوى الإساءة لصورة العمل بالكامل".

وأضاف "مشاهد العناق والتجاوزات الأخلاقية التي ظهرت فجأة، لم تكن سوى ضربة موجعة لثقة الجمهور، الذي اعتبر أن هذه الإضافات لم تخدم القصة، بل كسرت حالة الاندماج والإعجاب التي بنيت منذ الحلقات الأولى".