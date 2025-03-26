واتهمت سارة هانسون يونغ الحكومة برفض تطبيق معايير بيئية صارمة لمكافحة تلوث المجاري المائية المرتبط بهذه الصناعة في جزيرة تسمانيا.

وسألت النائبة متوجهة إلى أعضاء الأغلبية، قبل أقل من شهرين من الانتخابات التشريعية: "هل بعتم قناعاتكم البيئية مقابل سمك السلمون الفاسد؟".

ويُناقش مجلس الشيوخ مشروع القانون حاليا، ومن المتوقع إقراره في الأيام الأخيرة من حكومة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز، قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في مايو.

ويهدف مشروع القانون إلى حماية وظائف مزارعي سمك السلمون، ولكنه سيحد أيضا من قدرة الجمهور على مراجعة القرارات البيئية والطعن فيها.

وتُعد تسمانيا موطنا لسمكة الورنك الموجي، وهي سمكة مهددة بالانقراض تعيش في ميناء ماكواري، ويشعر دعاة حماية البيئة بالقلق إزاء تأثير التلوث عليها.