وبحسب ما نشرت وسائل إعلام مصرية محلية فقد تعرض الشيخ الراحل لحادث سير خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري خلال عبوره الشارع إلى مسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد عندما صدمته دراجة نارية كان قائدها يقودها بسرعة جنونية.

بعد الحادث نقل الشيخ إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة 6 أكتوبر وظل في غيبوبة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن تشيع جنازة الدشناوي ويوارى الثرى بمسقط رأسه في محافظة قنا.

والشيخ الدشناوي قاريء معتمد بالإذاعة والتليفزيون، وكان قارئ السورة بمسجد السيدة سُكينة بالقاهرة.