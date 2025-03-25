فقد قامت ياسمين صبري بإلغاء متابعة رمضان على موقع إنستغرام، ورد محمد رمضان بالمثل ما أدى لزيادة حدة التوتر بينهما.

تعود الواقعة لحفل حضره النجمان والتقطت الكاميرا احتكاكا بينهما بعدما صافح رمضان ياسمين خلال اللقاء فقالت له الفنانة: "مبروك يا ابني برنامجك"، فيرد هو بعصبية: "ابنك؟! أنتِ مجنونة؟!".

بعد رد رمضان المفاجئ تحركت ياسمين سريعا منصرفة من المكان وسط أنباء عن مغادرتها للحفل بعد ذلك مباشرة، لا سيما وأن كاميرات الحفل التقطت الواقعة.

رد رمضان الصاعق جعل ياسمين ترفض الإدلاء بتصريحات للصحفيين فيما لم يبد رمضان أي تأثر بما حدث واستمر في حضور الحفل بشكل طبيعي ثم غادر بعد ذلك.

كان ياسمين ومحمد رمضان قد تعاونا في مسلسل الأسطورة عام 2017 وفيلم الديزل عام 2022.