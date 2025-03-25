القاهرة – سكاي نيوز عربية

وفي حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، أكد عمر على صعوبة تصوير ثلاثة أعمال دفعة واحدة في وقت واحد، وقال: "بالتأكيد كان أمرا صعبا وتطلب مجهودا كبيرا مني، وخاصة أن أيام التصوير كانت قريبة من بعضها، ولكنني الحمد لله عندما استمع إلى ردود فعل الجمهور أنسي كل تعبي".

وأضاف: "مشاركتي في المسلسلات الثلاث كانت عن طريق الصدفة، ففي البداية جاءني دور الدكتور أحمد في مسلسل (شارع الأعشى)، وهذا العمل كان مهما لي لأنه سيقدمني لجمهور السعودية والخليج بشكل عام، ثم جاءني دور علي في (كامل العدد) وصراحة لم أستطع رفضه، لأنني من جمهور المسلسل في الأساس، وبالأخير كانت المفاجأة والخطوة الكبيرة في مشواري مسلسل (شباب امرأة) وتقديمي لشخصية إمام".

وأشار إلى أنه شعر بالتخوف والتوتر والحماس بمجرد ترشيحه للشخصية نفسها التي قدمها الفنان العملاق "شكري سرحان"، قائلا: "المشاركة في مسلسل (شباب امرأة) كانت مخاطرة بكل تأكيد، ولكنني أحب هذه النوعية من المغامرات الفنية، وخاصة إنني استمتعت بالعمل مع النجمة غادة عبد الرازق، فهي التي رشحتني للدور ".

ورفض عمر مقارنته بالنجم الكبير شكري سرحان، مؤكدا أن المسلسل يحاكي الرواية الأصلية للعمل وليس الفيلم الذي قام ببطولته النجم الراحل، وعن الكواليس مع غادة عبد الرازق، قال: "كانت جيدة جدا فهي تحاول أن تساعد جميع الممثلين وفريق العمل ككل، ولا أنسى توتري في أول مشهد بيني وبينها، وكيف استطاعت أن تُخرج مني أفضل ما لدي".

وتابع: "بالتأكيد تأثرت بالتعليقات والانتقادات، ولكن بشكل إيجابي، فأنا دائما استمع لكل النقد، وما أجده صحيحا ويساعدني في تطوير نفسي ويفيدني، أعمل به، وخاصة إنني مازالت أتعلم واستمع إلى كل ما يُقال عني".

أوضح عمر أنه تعمد ألا يشاهد فيلم "شباب امرأة" قبل التصوير مباشرة حتى لا يتأثر به، مؤكدا أن شخصيات المسلسل موجودة في الرواية الأصلية للعمل، وهي مختلفة تماماً عن شخصيات الفيلم، ومن قرأ الرواية سيعرف ذلك، على حد تعبيره

وعن مشاركة والدته الفنانة لبنى ونس بدور والدته أيضا في المسلسل، قال: "كان اختيار المخرج أحمد حسن، وسعدت جدا بهذا الاختيار، وكنا نذاكر معا الشخصيات، وهي تستطيع أن تفصل بشكل كامل بين إنني ابنها في المنزل وبين شغلنا معا في مكان التصوير".

وعن أصعب مشاهده في المسلسل، قال: "جميع مشاهدي في (شباب امرأة) صعبة، فلن أستطيع أن أذكر مشهدا بعينه، ولكن مشاهد الحلقات الأخيرة كانت مرهقة جدا لأن تطور الشخصية يكون وصل لأقصاه، وسيجد المشاهدون تطورات مرعبة من أول لأخر حلقة".

أضاف: "تحضيراتي لشخصية إمام كانت مع مدرب التمثيل ياسين العصامي والمؤلف محمد سليمان عبد المالك والمخرج أحمد حسن، بحيث يظهر كشاب جاد ومجتهد في عمله ودراسته، بالإضافة إلى أنه متدين أو شبه متدين".

أما عن ردود الأفعال الكبيرة عن دوره في مسلسل شارع الأعشى، قال: "صراحة أنا لا أتوقع نهائيا ردود فعل الجمهور قبل العرض، ولا أحب أن أضع توقعات، فأنا أقدم ما علي، والنجاح والتوفيق من الله، لذلك سعدت كثيرا بأصداء المسلسل وجميع التعليقات التي تصل لي ومدى متابعته في الخليج والسعودية، وبالتأكيد تجربة أحب أن أكررها".

واختتم عمر حديثه حول مشاركته في الجزء الثالث من "كامل العدد"، وقال: "أنا من جمهور المسلسل، وبالتالي لا أستطيع رفضه، وفخور بأنني جزء منه، كما أن شخصيتي فيه تشبهني في الحقيقة إلى حد كبير".