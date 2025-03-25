ونقل تلفزيون سوريا عن ناشطين، قولهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، إن خدمة الإنترنت توقفت في معظم المحافظات السورية، مشيرين إلى أن سبب هذا الانقطاع لا يزال مجهولا حتى اللحظة.

وقالت منظمة مراقبة الإنترنت "نت بلوكس" في تغريدة على منصة "إكس"، إنها رصدت انقطاعا واسعا في خدمة الإنترنت شمل مختلف المناطق السورية.

وبحسب المنظمة، أوضحت بيانات الشبكة أن الانقطاع طال البلاد بكاملها، وهو ما يتطابق مع شكاوى الأهالي من توقف الاتصالات في مدن عدة.

ولم تصدر وزارة الاتصالات في الحكومة السورية أي بيان رسمي، يوضح ملابسات الحادثة أو أسباب الانقطاع.

ويأتي هذا الانقطاع في ظل تكرار أعطال مماثلة خلال الأشهر الماضية، مما يثير تحفظ السوريين بسبب استمرار تدهور خدمات الاتصالات.

وأعلنت وزارة الاتصالات مطلع شهر مارس الجاري، عن خطط جديدة تهدف إلى تحسين قطاع الاتصالات وتعزيز جودة الخدمات.

ومنذ سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي، لجأ كثير من السوريين إلى استخدام الإنترنت الفضائي وأجهزة "ستارلينك"، لتجاوز الأعطال المتكررة في الشبكة المحلية.