وفي لقاء مع "سكاي نيوز عربية"، أوضحت ميس كمر أن اسم المسلسل ليس انتقاصا من المرأة، بل هو مدح يعكس قوتها ومثابرتها.

وأضافت: "المرأة تستطيع العمل في جميع مراحل عمرها، فهي الأم، العاملة، والبيتوتية، وهذا ما أرادت الكاتبة إيصاله من خلال اختيار اسم 'أم 44' كرمز لهذه القوة".

وحول أسباب النجاح الكبير للمسلسل، قالت كمر إن القصة وأداء الممثلين كانا قريبين جدا من الواقع، مما جعل الجمهور يتفاعل معه بشكل كبير.

كما أشادت بكاتبة العمل هبة مشاري حمادة، ووصفتها بأنها ذكية في الطرح، مؤكدة أن جمع هذا العدد من النجمات ساهم في تقديم عمل يحاكي الواقع بشكل صادق وغير متصنع.

وأضافت: "كلما كان النص الدرامي والممثلون قريبين من الواقع، كلما كان التأثير أكبر.. نحن لم نكن متصنعين، بل كنا في صلب الواقع، وهذا ما جعل العمل يصل للمشاهدين بكل مصداقية".

بين قوة الشخصية والواقع

وفيما يتعلق بشخصيتها في المسلسل، قالت ميس كمر إنها تحب تجسيد الشخصيات القوية، لكنها في حياتها الواقعية شخص مسالم ومتفاهم.

وأشارت إلى أن المجتمع أحيانا يفسر قوة المرأة بشكل خاطئ، لكنها ترى أن القوة الحقيقية تكمن في الحفاظ على العائلة وتحقيق الأحلام دون تهاون.

وعند سؤالها عن دورها كزوجة في المسلسل، أوضحت أنها تجسد شخصية امرأة قوية تتحكم في تحركات زوجها، لكنها في الواقع ترى أن المرأة يجب أن تكون حرة في قراراتها، مؤكدة أنها لا تتسامح مع الخيانة أو عدم الاحترام.

الغيرة بين الصديقات

تطرقت كمر أيضا إلى علاقتها بزميلاتها في المسلسل، مشيرة إلى أن شخصية "خاتون" التي تؤديها كانت تغار من صديقتها، لكن الغيرة كانت جزءا من الحب الحقيقي والصداقة القوية، مؤكدة أن الصديقة الحقيقية تغار على صديقتها وليس منها.

وفيما يتعلق بالخيانة في العلاقات، أكدت ميس كمر أنها لا تحب التعميم، مشيرة إلى أن هناك رجالا يخونون، كما أن هناك نساء قد يقعن في نفس الخطأ، لكن بالنسبة لها لم تصادف في حياتها صديقة خائنة.

كما تحدثت عن الزواج بفارق عمر كبير، قائلة إنها تحترم اختيارات الأبناء، لكنها ستقف ضد أي علاقة غير متوازنة من حيث العمر والنضج، مضيفة: "إذا كان ابني ناضجا وقادرا على اتخاذ قراره، سأحترمه، لكن إذا كان صغيرا، سأرفض بشدة".

وفي ختام حديثها، عبرت ميس كمر عن فخرها بالمشاركة في المسلسل، مؤكدة أنها تابعت العمل كمشاهدة وصفقت لفريق العمل بالكامل، وأشادت بأداء زملائها مثل سمية الخشاب، جمانة، وفاطمة الصفي، مؤكدة أن "أم 44" كان تجربة مميزة جمعت بين الأداء القوي والرسائل الواقعية.