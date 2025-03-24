وقدم الفنانون هذا العام الشخصية الشريرة بأشكال معقدة، منها ذات الدوافع النفسية العميقة، والشخصيات التي تمثل قوى الشر المطلق، ولاقت بعض هذه الأدوار تفاعلا بين الجمهور الذي كان ينتظر تطور الحلقات لاستكمال الأحداث.

ومن هؤلاء الذين قدموا شخصيات الشر، النجمة إلهام شاهين بشخصية "اعتماد الهواري" زوجة أب الفنان عمرو سعد في مسلسل "سيد الناس"، والفنان محمد دياب الذي قدم شخصية "أسعد" في مسلسل "قلبي ومفتاحه"، وظهر خلاله بصورة الشخص المتجبر والمتسلط، والفنانة أنوشكا التي تجسد شخصية "إجلال" الأم المتسلطة والثرية في مسلسل "وتقابل حبيب"، حيث تدبر المكائد لمن حولها من أجل مصلحة أبنائها فقط حتى لو على حساب زوجاتهم أو حياة الآخرين.

وفي المسلسل نفسه أيضا، تجسد الفنانة اللبنانية نيكول سابا شخصية "رقية العسكري"، التي تمثل الجبروت في مواجهة ياسمين عبد العزيز خلال الأحداث.

كما يقدم الفنان خالد الصاوي دورا جديدا عليه في مسلسل "المداح" مع الفنان حمادة هلال، حيث يجسد شخصية "الشيطان" الذي يدخل في صراعات مع "صابر المداح".

وتخوض الفنانة سهر الصايغ تجربة جديدة خلال أحداث مسلسل "حكيم باشا" الذي يدور في إطار الدراما الصعيدية، وجسدت خلاله لأول مرة شخصية شريرة، بعيدا عن أدوار الفتاة الطيبة والرومانسية التي اعتاد عليها الجمهور فيها.

أما "بابا ماجد" فلعبه بإتقان النجم محمود حميدة، الذي برع في تقديم شخصية "ماجد العيسوي" صاحب دار الأيتام المتحكم في مصير الأطفال ويستخدمهم في عالم الجريمة، خلال أحداث مسلسل " ولاد الشمس".

وأخيرا الفنان عمرو عبد الجليل الذي يقدم الشر بشكل كوميدي خفيف أمام الفنان أحمد مكي، في مسلسل "الغاوي".

وقال الناقد الفني عصام زكريا إن أكثر من لفت انتباهه من الفنانين الرجال في تقديم الشخصيات الشريرة خلال هذا الموسم، حميدة في "ولاد الشمس"، ودياب في "قلبي ومفتاحه".

وأضاف في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الاثنين قدما الشخصية الشريرة بشكل حقيقي، مثلما تم تقديم شخصية فيلم "الجوكر" العالمية بالسيكولوجية الخاصة به، وجعلنا نتعاطف معه، نفس الأمر مثلا في شخصية "أسعد"، فهي شخصية مكتوبة بشكل جيد جدا واستطاعت ان تؤثر في المشاهدين، لأنها بعيدة عن النمطية التي قد تصيب المشاهد بحالة من الملل.

أما بالنسبة للشر النسائي، أوضح زكريا أن "أنوشكا تعتبر من الأفضل هذا العام، خاصة أنها قدمت الشخصية بدون صراخ أو افتعال مثلما اعتدن فنانات كثر عند تقديم هذه النوعية من الشخصيات".

ونفس الأمر رآه الناقد الفني أندرو محسن، الذي أثنى على شخصية "أسعد" في مسلسل "قلبي ومفتاحه"، التي "كانت واضحة في دوافعها وتطورها مع الأحداث، حتى مشاهد الانهيار الأخيرة ورغبته في التحكم بكل شئ حوله كانت مميزة".

وأضاف لموقع "سكاي نيوز عربية" أن حميدة قدم دور الشرير على الشاشة من دون صراخ أو صوت عال أو "تبريق" بالعينين، مضيفا: "بالعكس قدمها بشكل سلس وهادئ، كما أن صراعاته مع باقي شخصيات المسلسل كانت ممتعة، وجعلت الجمهور يريد استكمال الأحداث بتفاعل واضح".

أما عن الفنانات اللاتي قدمن شخصية الشر بشكل متقن، قال محسن: "أنوشكا لها النصيب الأكبر، رغم أن الدور ليس جديدا عليها، فهي قدمت مثلها في أكثر من مسلسل وبدأت تكررها، لذلك أتمنى أن نشاهدها في أشكال مختلفة".

وأشاد أيضا بأداء الفنانة الشابة جلا هشام في دور سعاد بمسلسل "ولاد الشمس"، التي تساعد "بابا ماجد" في الوقيعة بين "ولعة" و"مفتاح".