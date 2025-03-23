وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة فيديو لإمام في أحد المساجد ضواحي مدينة تارودانت، وهو ينتقد سلوك بعض النساء داخل المسجد، زاعما أنهن يتسببن في إزعاج للمصلين ويشوشن عليهم أثناء أداء الصلاة.

وفي الفيديو، أبدى الإمام استياءه من بعض التصرفات التي وصفها بالفوضوية، مؤكدا أن عددا من النساء يتبادلن الأحاديث داخل المسجد بشكل يزعج المصلين.

واعتبر الإمام وهو يوجه خطابه للنساء أن "صلاتهن في البيت أفضل من التوجه إلى المسجد"، مشيرا إلى أن جناح النساء في المسجد سيظل مغلقا ما لم تلتزم النساء بالقواعد المعمول بها عند دخول المسجد.

وقد أثار هذا الموقف ردود فعل متباينة بين مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، فبينما أيد البعض الإمام في قراره، معتبرين أن من واجبه التصدي لمثل هذه السلوكيات من أجل الحفاظ على حرمة المسجد، انتقد آخرون تصرفه، مؤكدين أن دوره يقتصر على التوعية والنصح ولا يحق له منع النساء من الصلاة في المسجد.