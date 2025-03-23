وفي مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر البابا فرنسيس وهو يلوح من شرفة المستشفى جيميلي في روما حيث كان يتابع العلاج.

وطالب البابا فرنسيس بالوقف "الفوري" للقصف الإسرائيلي على غزة واستئناف الحوار وصولا إلى الإفراج عن "جميع الرهائن" وإلى "وقف نهائي لإطلاق النار".

وكتب البابا في صلاة التبشير الملائكي، الأحد: "يحزنني تجدّد الضربات الإسرائيلية المكثّفة على قطاع غزة، ما أسفر عن عدد كبير جدا من القتلى والجرحى".