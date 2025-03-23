هذا المسلسل من تأليف رامي كوسا وإخراج الليث حجو، ويضم نخبة من النجوم السوريين، لكنه قدم أيضاً وجهاً جديداً برز بقوة هو وسام أيمن رضا، الذي جسد شخصية "مجد"، الشاب السوري الذي يعاني من صراعات متعددة في بداية شبابه.

في مقابلة مع سكاي نيوز عربية، تحدث الفنان وسام رضا عن هذه التجربة قائلاً إن شخصية مجد تمثل شريحة كبيرة من الشباب السوري، وتتناول الصراعات النفسية والاجتماعية والاقتصادية التي يواجهونها.

وأضاف: "مجد يبحث عن الحب، عن كينونته، عن استقلاليته. هو البطل في نظر نفسه عندما يحقق ذاته، وشخصية سلافة بالنسبة له هي المتنفس الوحيد في هذه الحياة".

وأوضح رضا أن علاقته في المسلسل مع والدته كانت أكثر دفئاً، بسبب قسوة الأب، كما أن العلاقة مع مريم كانت مليئة باللطف والتوهج.

وعن مشاركته في "البطل"، أوضح أنه خاض تجربة تمثيلية ممتعة ومميزة، خاصة وأنها الأولى له مع المخرج الليث حجو، مضيفاً: "كان لي شرف كبير أن أشارك في هذا العمل، إلى جانب ممثلين كبار مثل محمود نصر، نور علي، بسام كوسا، ونانسي خوري".

وأشار إلى أن مرحلة المراهقة التي جسدها في المسلسل تم تناولها بطريقة واقعية تعكس انعكاسات الحرب على المجتمع السوري، وقال: "نتناول هذه المرحلة من خلال التأثيرات التي عاشها السوريون خلال الحرب، ونسلط الضوء على التغيرات التي طرأت على حياة الشخصيات بسبب الأحداث في البلاد".

وعن تفاعل الجمهور مع المسلسل، أشار رضا إلى أنّ ردود الفعل كانت إيجابية، رغم أنّ البعض وجد في الطرح شيئاً من القسوة، مضيفاً: "المسلسل يُوثّق ما حدث بأسلوب راقٍ، يحترم الحقيقة ويُظهرها كما هي".

وفي ما يخصّ تصوير الحلقات، أوضح أنّ فريق العمل لا يزال في موقع التصوير، ويقترب من إنجاز الحلقات الأخيرة، قائلاً: "نحن في المراحل النهائية، وقد تأخّرنا بسبب ظروف البلد، لكننا مستمتعون كثيراً، وإن شاء الله يستمتع الناس معنا".

ورفض رضا الكشف عن تفاصيل نهاية شخصية "مجد"، قائلاً: "لا يمكنني الإفصاح، أتمنّى أن يتابع الجمهور ليرى ما الذي سيحدث".

وفي جانب آخر من اللقاء، تحدّث وسام رضا عن كونه نجل الفنان أيمن رضا، وأوضح أنّ المقارنات بينه وبين والده حاضرة دائماً، قائلاً: "إنّه لفخر كبير أن يكون والدي أيمن رضا، ولكن الأمر ليس سهلاً. فالمقارنات لا تنتهي، وأنا أسعى إلى تقديم ما يُشبهني أنا".

وأضاف أنّه يحاول دائماً الابتعاد عن تقليد والده، قائلاً: "أحاول أن أقدّم شيئاً يعبّر عن تفكيري الخاص، مع احترامي لتوجّه والدي. له مساره الفني، ولي توجّهي الخاص". كما أشار إلى أنّ أبناء الفنانين غالباً ما يكونون تحت المجهر، ويُقارن أداؤهم بأداء آبائهم أو أمهاتهم من الفنانين.

وتابع قائلاً: "أصعب ما في الأمر أن تتمكن من تقديم عمل لا يُشبه ما اعتاد عليه الناس، خصوصاً عندما يكون والدك قد قدّم شخصيات كبيرة. ذلك يشكّل اختباراً حقيقياً لتُثبت أنك قادر على تقديم شيء مختلف يُشبهك".

وفي ما يتعلّق ببداياته الفنية، ذكر أنه بدأ بمسلسل "الزند"، ثم انتقل إلى "البطل"، مؤكداً أنّه يحرص دوماً على أداء أدوار تعبّر عنه وتمثّل شخصيته. كما أشار إلى النجاح الكبير الذي حققه في مسلسل "ولاد بديعة"، قائلاً: "مسلسل ولاد بديعة له مكانة خاصة في قلبي".