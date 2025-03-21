الدول العربية

واحتلت الإمارات المركز 21 في تقرير السعادة العالمي لعام 2025، متفوقة على جميع الدول العربية فضلا عن تخطيها لدول كبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة.

وحازت الإمارات على هذه المرتبة المتقدمة بسبب اقتصادها القوي وبنيتها التحتية المتميزة ومستوياتها العالية من الدعم الاجتماعي، فضلا عن حالة السلام والأمن التي تتمتع بها البلاد.

وحلت الكويت في المركز 30، والسعودية 32، وعمان 52، والبحرين 59، وليبيا 79، ثم الجزائر 84، فالعراق 101، وفلسطين 10، والمغرب 112، وتونس 113، وموريتانيا في المرتبة 114.

وتذيل لبنان القائمة بالنسبة للدول العربية في المركز 145، فيما جاء اليمن (140) ومصر (135) والأردن (128) ضمن الدول الأقل سعادة.

إسرائيل وفلسطين

أما إسرائيل فقد حلت في المرتبة الثامنة في قائمة الدول الأكثر سعادة على مستوى العالم، فيما جاءت فلسطين في المرتبة 109.

وشمل التصنيف 147 دولة، حيث كانت أفغانستان في المركز الأخير وفقا لتقييمات الحياة الذاتية التي تم حساب متوسطها على مدى الفترة من عام 2022 إلى عام 2024.

وحدد الباحثون عددا من العوامل الرئيسية التي تسهم في سعادة الأفراد، من بينها الدعم الاجتماعي والدخل والحرية الصحية ومدى انتشار الفساد.

ويستند التقرير إلى بيانات استطلاع جالوب العالمي التي تم جمعها من أشخاص في أكثر من 140 دولة، حيث يتم تصنيف الدول وفقا لمستوى السعادة بناءً على متوسط تقييمات الحياة خلال السنوات الثلاث السابقة، وفي هذه الحالة من 2022 إلى 2024.

الدول الإسكندنافية في المقدمة

عالميا احتلت فنلندا المرتبة الأولى كأكثر دول العالم سعادة للعام الثامن على التوالي، وفقا للتقرير، فيما تصدرت الدول الإسكندنافية المراكز العشرة الأولى حيث جاءت الدنمارك في المركز الثاني، ثم آيسلندا والسويد، وحلت النرويج في المرتبة السابعة، فيما جاءت هولندا في المركز الخامس، وكوستاريكا في المرتبة السادسة، والنرويج في المرتبة السابعة، وحلت لوكسومبورغ في المرتبة 9 بينما كانت المكسيك في المركز العاشر.