وفي حديثها لـ"سكاي نيوز عربية"، أعربت دنيا سامي عن سعادتها باستقبال الجمهور لها والحفاوة التي شعرت بها من خلال لقاءاتها بالناس في الشارع أو ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت إنها حاولت قدر استطاعتها تقديم اختلاف كمي ونوعي في المسلسلات الثلاث، وتمنت أن يكون المشاهد قد شعر بهذا الاختلاف وصدقه.

وأضافت: "عندما ألتقي بالجمهور في الشارع وأجدهم مبسوطين بشغلي، أحمد الله كثيرا أن مجهودي لم يضيع وإنه كان في مكانه فعلا، وهذا بالطبع بمساعدة زملائي في كل عمل أقوم به".

وتابعت: "أدين بالفضل بعد أهلي إلى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، لأنه أول من استقبلني في معهد الفنون المسرحية وصمم إني استكمل دراستي بالمعهد، ورأي فيّ الموهبة التي لم أكن أراها في نفسي، الفنان والمنتج هشام جمال الذي منحني مساحة دور في مسلسل "في بيتنا روبوت" رغم أنه لم يكن يعرفني من قبل لكنه آمن بيّ وبموهبتي".

وكشفت سامي: "أحب كل الأدوار التي أقدمها على الشاشة، فهي جزء مني، وبذلت فيها مجهودا كبيرا، وأسعى دائما للتنوع في الاختيار".

وعن دور عائشة في مسلسل "النص" والكيميا التي ظهرت بها مع الفنان أحمد أمين، قالت: "كانت المرة الأولى التي ألتقي فيها الفنان أحمد أمين، لكنه ساعدني كثيرا، فهو إنسان جميل وحقيقي وشاطر ومحترم جدا، ويحترم أي زميل ويقدر المواهب من حوله، وهذا السبب الرئيس في نجاح المسلسل ككل لدى الجمهور المصري والعربي".

وحول المشروعات الفنية المقبلة، أوضحت دنيا سامي أن مسلسل "كتالوغ" سيكون محطتها المقبلة، بعد عيد الفطر، وهو من بطولة محمد فراج وريهام عبد الغفور، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج وليد الحلفاوي.