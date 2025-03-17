ووفقا للمعلومات الأولية للشرطة، قام الشخص المجهول بسكب سائل قابل للاشتعال على المرأة وأشعل فيها النار.

وقال متحدث باسم الشرطة إن طائرة إسعاف مروحية تدخلت لنقل الضحية، بينما لا تزال التحقيقات جارية في جميع الاتجاهات.

وقد أسفر الهجوم عن وقوع إصابات خطيرة للمرأة، فيما لاذ الجاني المشتبه به بالفرار.

ولم تتمكن الشرطة بعد من تحديد الدوافع الدقيقة وراء الجريمة.

وبحسب المتحدث، يجري حاليا استجواب شهود وجمع أدلة في موقع الحادث.

وحتى الآن، لا توجد معلومات عن إصابة أشخاص آخرين.

وذكرت الشرطة أن نوع السائل الذي سكبه الجاني على الضحية لا يزال قيد التحقيق، حيث كان يُعتقد في البداية أنه بنزين، غير أن المتحدثة باسم الشرطة أكدت أنه لا تزال هناك حاجة إلى إجراء فحص لتبين ما إذا كان هذا السائل هو البنزين بالفعل.

وأعلنت الشرطة في وقت متأخر بعد ظهر يوم الأحد أنها تجري تحقيقات في الواقعة بوصفها واقعة شروع في قتل.

وذكرت متحدثة باسم الشرطة أن هوية المشتبه به لم يتم تحديدها بشكل قاطع بعد.

وفي وقت سابق من بعد الظهر، نشرت الشرطة صورة ووصا للمشتبه به، وقالت المتحدثة إن هناك أدلة متزايدة على أن المشتبه به هو زوج المجني عليها، وأضافت أنه لا يمكن استبعاد أن يشكل خطرا على الجمهور.

وبعد وقوع الجريمة صباح الأحد، انتشرت الشرطة بشكل مكثف في المنطقة.

وضغط الركاب في الترام بعد الحادث على زر الطوارئ، فتوقف الترام، واستغل المهاجم الفرصة للفرار باتجاه منطقة جيرا لانغنبرغ.

من جهته، تصرف سائق الترام بسرعة وبدأ في إخماد النيران باستخدام مطفأة الحريق.

وتلقت المرأة في البداية علاجا طبيا، ثم تم نقلها إلى المستشفى بواسطة مروحية إنقاذ.

كما تم عرض دعم نفسي على ركاب الترام وسائقه بعد الحادث.

وظل الترام متوقفا في موقع الحادث لإجراء التحقيقات الجنائية وجمع الأدلة.