ونشر جهاز الإطفاء صورا لسيارات شبه مغمورة بالمياه في حي سيستو فيورنتينو شمال المركز التاريخي لفلورنسا. وأفاد الجهاز بأنه تلقى الجمعة عشرات من طلبات المساعدة في كافة أنحاء المدينة.

وأغلقت المدارس والحدائق والمقابر في فلورنسا وبراتو المجاورة بعد إصدار تحذير أحمر يقل بدرجة واحدة عن التحذير الأقصى.

وحث رئيس منطقة توسكانا الوسطى التي تضم فلورنسا وبيزا، إيوجينو جياني، المواطنين على توخي "أقصى درجات الحيطة والحذر" محذرا من "هطول أمطار غزيرة ومتواصلة" خلال النهار.

وأكد جياني أن بوابات السدود وخزانات التمدد جاهزة للفتح عند الضرورة لتخفيف الضغط عن نهر أرنو الذي يمر عبر فلورنسا وبيزا ويصب في البحر.

كما أصدرت السلطات أيضا تحذيرا أحمر بشأن الطقس في منطقة إميليا رومانيا حيث أودت فيضانات مدمرة ب 17 شخصا قبل عامين.