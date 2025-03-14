وقد دفع الحادث إلى الاستعانة بعوارض مائلة لتسهيل إخلاء الركاب بشكل سريع.

وحسب منشور لمطار دنفر الدولي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، فإن جميع الأشخاص، الذين تم نقلهم إلى المستشفيات تعرضوا لإصابات طفيفة.

وظهر في مقاطع فيديو منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، الركاب وهم يغادون الطائرة، بعد أن اشتعلت النيران في أحد المحركات.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية في بيان إن الرحلة رقم 1006، التي كانت متجهة من مطار كولورادو سبرينغز إلى دالاس فورت وورث، تم تحويل مسارها إلى دنفر وهبطت بسلام، بعد أن أبلغ الطاقم عن اهتزازات في المحرك.

وأضافت الإدارة أن النيران اشتعلت في أحد محركات الطائرة "بوينغ 737-800"، أثناء توجهها إلى البوابة.