ونقل موقع "هسبريس" عن مصادر وصفها بـ"المطلعة" قولها إن الدرك الملكي في مدينة الهراويين، أوقف الثلاثاء، امرأة يشتبه في ذبحها ابنتها "من الوريد إلى الوريد".

ووفق المصادر فإن الابنة الضحية تبلغ من العمر تسع سنوات.

وأوضح "هسبريس" أن الأم استعملت على مايبدو سكينا في جريمتها، قبل أن يكتشف الأب وقوع الحادثة.

واقتيد الزوجان إلى مركز الشرطة للاستماع إلى أقوالهما وتحديد المسؤول عن الجريمة وملابساتها وأسبابها.

وأمرت النيابة العامة المختصة بالدار البيضاء عناصر الضابطة القضائية وفرقة التشخيص القضائي بمعاينة جثة المتوفاة، وجمع كل الأدلة المفيدة في البحث.