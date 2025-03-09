وقال خافيير أفالوس، مسؤول الأمن في بلدية "أتي"، إن الشاب خوان كارلوس تيلو (28 عامًا) تعرض للدهس، لكنه نجا بمعجزة، مضيفًا: "يبدو أنه كان مخمورًا، فنام بجوار السكة ولم يشعر بقدوم القطار".

وكان قطار الشحن "أندينا إس إي سي" متجهًا إلى منطقة الأنديز عندما اصطدم بتيلو، لكنه توقف بعد ثوانٍ قليلة.

ووثقت كاميرات المراقبة الحادث، حيث أظهرت لحظة اصطدام القاطرة الحمراء بالشاب، ورميه لبضعة أمتار.

وفي المشاهد ذاتها، بدا تيلو مذهولا وهو يحاول النهوض، قبل أن يسقط ثم ينهض مجددا ويسير وسط الظلام، حتى اقتربت منه عناصر الأمن وهي توجه نحوه ضوء المصباح.

وأكد أفالوس أن الشاب أصيب بجروح طفيفة في ذراعه اليسرى، مشيرًا إلى أن الحوادث شائعة في هذا القسم من السكك الحديدية.

ففي أغسطس 2024، لقي شاب آخر مصرعه بعدما دهسه قطار أثناء محاولته عبور السكة وهو يرتدي سماعات الأذن.