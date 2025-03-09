وقالت وسائل إعلام محلية إن الرجل كان يهتف "الحرية لفلسطين".

وصعد أفراد من طواقم الطوارئ في رافعة للتحدث إلى الرجل، الذي نزل بعد أن قال للمفاوضين في وقت سابق إنه سيقوم بذلك "بشروطه الخاصة".

وقبيل انتهاء الواقعة، قال متحدث باسم شرطة العاصمة إن "أفراد الأمن في الموقع يعملون على إنهاء الواقعة بشكل آمن. ويتلقون المساعدة من فرقة الإطفاء وخدمة الإسعاف في لندن".

وذكرت "سكاي نيوز" البريطانية أن خدمات الطوارئ أغلقت جسر وستمنستر جراء الواقعة كما تم إلغاء الجولات البرلمانية.

وكانت صور قد أظهرت الرجل حافي القدمين يقف على حافة بارتفاع عدة أمتار ببرج إليزابيث، الذي يضم ساعة بيغ بن، وهناك إصابة ظاهرة في قدمه مع بقعة دماء.

وكان المفاوضون يخشون على صحة الرجل نظرا لانخفاض درجات الحرارة بعد غروب الشمس، وعدم ارتدائه ملابس ثقيلة.