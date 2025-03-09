ويُعرض المسلسل -الذي ينتمي إلى نوع الجريمة والأكشن- على هيئة حلقات منفصلة متصلة، تروي قصص عدد من الجرائم وقعت في دولة الكويت على مدى السنوات الماضية، وكيف كشف الأمن الكويتي أسرارها وحل ألغار بعضها.

ويشارك في بطولة مسلسل "وحوش" عدد كبير من الفنانين من جنسيات خليجية، من بينهم شجون الهاجري وهيا عبدالسلام، وفيصل العميري، وبشار الشطي، وعلي كاكولي، ومنصور البلوشي، بالإضافة إلى فنانين مصريين من بينهم مصطفى محمود، وهو من إخراج المخرج الكويتي سعيد الماروق، والمخرج المصري محمد سلامة.

وقالت الناقدة الفنية والإعلامية عبير عبدالوهاب إن مسلسل "وحوش" يعد من الأعمال الفنية التي تتوفر لها كل عناصر النجاح، فعند الحديث عن المسلسلات التي ستنجح في الموسم الرمضاني الحالي يجب ذكره من بينها، خاصة أنه يتناول عنصر "الجريمة"، وهو خط ينجح على طول الطريق.

وأضافت، في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية"، أن الحديث هنا عن الجريمة، وهي "الترند" في الوقت الحالي، إذ تجذب شريحة كبيرة من المشاهدين، حتى على مواقع التواصل الاجتماعي نجد اتجاهًا إلى الجريمة من جانب صناع المحتوى، لأن الناس تجتذبها الجرائم بشكل كبير.

بالإضافة لذلك، وفق الناقدة، فإن المسلسل من إخراج سعيد الماروق، وهو واحد من رموز الإبهار في المجال السينمائي، لذلك فإن إخراج مسلسل بهذا الشكل والإبهار أمر ليس جديدًا عليه، فهو مبدع منذ بداياته في مجال "الفيديو كليب"، ثم أول أعماله السينمائية مع الفنان أحمد عز وهو فيلم "365 يوم سعادة".

وفيما يتعلق باختيار أبطال مسلسل "وحوش"، فترى عبير عبدالوهاب أنها كلها خارج الصندوق، فمن بينهم بشار الشطي الذي قد يكون هذا اللون من الأعمال الدرامية جديدًا عليه، خاصة أن اسمه يرتبط بـ"ستار أكاديمي" والأغنية الخفيفة، ولكن اختيار الماروق له حقق نجاحًا كبيرًا.

وبحسب عبدالوهاب، فإن مسلسل "وحوش" يعد واحدًا من أكثر المسلسلات العربية التي تتوافر لها عوامل النجاح خلال الموسم الرمضاني الحالي، لذلك فقد تمكن من جذب قطاع كبير من الجماهير العربية بشكل عام، والمصرية بشكل خاص، لا سيما من المهتمين بدراما الجريمة الجاذبة.

من جانبه، يرى عضو جمعية النقاد المصريين، والناقد الفني رامي المتولي، أن مسلسل وحوش يمثل علامة مهمة في الدراما الكويتية والعربية بشكل عام، لذلك تمكن من جذب قطاع كبير من الجماهير العربية والمصرية منذ بدء عرضه خلال الموسم الرمضاني وحتى الآن.

ولفت، في حديث خاص لـ"سكاي نيوز عربية"، إلى أن جميع عناصر المسلسل تكفل له النجاح، سواء على مستوى الإخراج، أو اختيار أطقم العمل والممثلين، الذين تنوعوا بين أكثر من جنسية، مع مراعاة كتابة العمل بحرفية عالية، لذلك فقد تمكن صناعه من تقديم عمل ممتع وهادف.

يضاف إلى ذلك، وفق الناقد الفني، أن المسلسل يوفر كثير من عناصر التشويق والإثارة القادرة على جذب المصريين بصفة خاصة، لا سيما أن الشعب المصري -والعربي كذلك- يميل بشكل خاص إلى الحبكة القائمة على الجريمة والعقاب، والترقب والشك، والألغاز والغموض.

وأوضح أن مسلسل "وحوش" يشهد إقبالًا كبيرًا سواء على المنصات الخاصة بالمشاهدة "المدفوعة"، أو المنصات المجانية الموجودة على شبكة الإنترنت، والتي يلجأ إليها الكثيرون بحثًا عن مشاهدات غير مدفوعة وذات جودة معقولة، لذلك فهو من المسلسلات التي يمكن وصفها بأنها "ذات مشاهدة عالية".