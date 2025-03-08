وأظهرت الصور الرجل حافي القدمين يقف على حافة بارتفاع عدة أمتار ببرج إليزابيث، الذي يضم ساعة بيغ بن.

وتم إغلاق شارع قريب، والدفع بسيارات خدمات الطوارئ إلى الموقع، بينما قام المارة بمشاهدة الحادث من وراء طوق أمني إقامته الشرطة.

وقالت شرطة العاصمة إن رجالها في الموقع "يعملون على إنهاء الحادث بشكل آمن" إلى جانب رجال الإطفاء وخدمات الإسعاف.

وشوهد 3 من عمال الطوارئ وهم يصعدون على سلم رجال الإطفاء لمحاولة التحدث إلى الرجل الموجود على الحافة.

وتم رفع ثلاثة من عمال الطوارئ في كابينة سلم الأطفاء، وشوهدوا وهم يستخدمون مكبر صوت للتحدث إلى الرجل.

وقال المسؤولون إنه تم منع الزيارات الخاصة بمبنى البرلمان البريطاني.

وتم إغلاق جسر ويستمنستر وجسر قريب أيضا بسبب الحادث.