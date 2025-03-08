مسلسل أولاد الشمس وقضية أطفال الملاجئ

يسلط مسلسل أولاد الشمس الضوء على قضية شائكة وهي أطفال الملاجئ والمعاناة التي يتعرضون لها داخل دار الرعاية، فضلا عن تسليط الضوء أيضا على فساد بعض أصحاب الملاجئ واستغلالهم للوضع الإنساني الدقيق لهؤلاء الأطفال، وهناك لفتات إنسانية عديدة مؤثرة داخل المسلسل، مثل مشهد الفنان طه دسوقي مع عائلته التي تبنته حين كان عمره 3 سنوات ثم تخلت عنه بعدما رزق الأبوان بطفل وأعادوه مرة ثانية إلى الملجأ.

مسلسل قلبي ومفتاحه

ينتمي لنوعية المسلسلات الرومانسية الهادئة، من خلال عرضه لقصة حب سريعة الوتيرة بين آسر ياسين ومي عز الدين، ويكشف عن جوانب عديدة من العلاقات الرومانسية حيث الفتاة ذات ظروف إنسانية مختلفة مثل الطلاق ووجود ابن لها وبعض التحديات المجتمعية.

"سكاي نيوز عربية" تواصلت مع الناقدة الفنية ماجدة خير الله، والتي أكدت أن الأعمال الجيدة ظهرت بالفعل، كما اعتبرت أن أسبوع عرض للأحداث الفنية.

الناقدة ماجدة خير الله، أشادت أيضا بمسلسل "أخواتي" من بطولة نيلي كريم وروبي وجيهان الشمشرجي، معتبرة أن أهم ما يميز العمل هو الظهور السلس للبطلات والتناغم بينهن والحبكة الفنية الرائعة، وقالت إن هذا العمل من الأعمال التي تفاجأت بجودتها.

كما تواصلت "سكاي نيوز عربية" مع الناقد الفني مصطفى الكيلاني، الذي أكد أن أفضل عملين بالنسبة له هما مسلسل "جودر"، ومسلسل "النص"، فهما يتميزان بالسيناريو الجيد، والشكل الجيد لكل حلقة، فضلا عن إدارة كل حلقة من بداية ووسط ونهاية، معتبرا أن من المميز أيضا هو أن صوت كل شخصية واضح والمفردات المستخدمة مناسبة جدا للحدث، مع عرض كوميديا راقية بمعنى أنها تحترم العقل، ما يؤدي في النهاية إلى حالة من الاستمتاع الفني.

وعن النقاط السلبية في بعض الأعمال الآخرى، يقول الكيلاني إن بعضها يحتوي على ردود فعل غير مبررة للشخصيات، كما أن بناء السيناريو يحتوي على أخطاء واضحة، هذا بالرغم من وجود أعمال كانت معقودة عليها الآمال.