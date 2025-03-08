وقد هزت الواقعة التي وصفت بـ"الأليمة" سكان مدينة بركان وغيرها من المدن المغربية، وانتشرت مطالب بفتح تحقيق في ملبسات الواقعة ومحاسبة المسؤولين عن وقوع مثل هذه الحوادث .

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #بالوعة_الموت، للتعبير عن غضبهم بسبب الحادث "المأساوي" الذي أودى بحياة الطفلة التي تدعى يسرى وتبلغ من العمر 9 سنوات.

وقد انتشرت صور وفيديوهات من مكان الحادث للحظة البحث عن الطفلة من قبل عناصر الدفاع المدني وبعض السكان المتطوعيين.

ومساء الخميس، جرفت السيول التي شهدتها مدينة بركان نتيجة التساقطات المطرية الغزيرة، الطفلة التي كانت في طريق عودتها إلى المنزل رفقة والدها، قبل أن تسقط في بالوعة للصرف الصحي ويتم انتشال جثثها بعد ساعات من البحث.