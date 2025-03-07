الحلقة شهدت تصريحات مفاجئة من حسام حبيب حول علاقته بالمطربة شيرين عبد الوهاب، والتي كانت على مدار فترة طويلة موضوعًا لخلافات متكررة بينهما.

خلال المقلب، استغل رامز الموقف ليطرح أسئلة محرجة على حسام بشأن علاقته بشيرين، وهو ما دفعه للاعتراف تحت ضغط المقلب قائلاً: "أنتِ فوق راسي"، معبرًا عن استمرار حبه لها واعتذاره لها.

هذا التصريح أثار ضجة بين جمهور شيرين، حيث اعتبره البعض بمثابة تصحيح لمسار العلاقة، بينما رأى آخرون أن حسام يسعى لتحسين صورته أمام الجمهور.

وفي تعليق له على تصريحات حسام حبيب، قال الناقد الفني والسينمائي مصطفى الكيلاني لبرنامج "منصات" على سكاي نيوز عربية: "ده كلام حسام حبيب طول الوقت، أنه هو بيحب شيرين وهو طول الوقت عاشق لها، مهما حصل بينهم من مشاكل. تصريحات حسام كانت متزنة، رغم اختلافنا على المواقف التي حدثت بينهما".

وأضاف الكيلاني: "الجدل حول تصريحات حسام يكمن في طريقة طرح الأسئلة في برنامج رامز. من الممكن أن يكون رامز استغل الفرصة ليحقق التريند، وفعلاً الفيديو انتشر بسرعة".

وتابع الكيلاني: "نحن لا نعرف الحقيقة بشكل كامل، فكل طرف من الأطراف كان لديه رؤيته الخاصة حول ما حدث. شيرين تمر بأزمات صحية ونفسية شديدة، ولا بد لها من التعافي أولاً قبل أن تفكر في العودة لعلاقة عاطفية مع حسام حبيب".

وأضاف مصطفى الكيلاني: "في النهاية، لا يمكننا توقع ماذا سيحدث بين حسام وشيرين. إذا كانا يرغبان في العودة إلى بعضهما، فهما بحاجة أولاً للتركيز على تعافيهما النفسي والجسدي، بعيدًا عن ضغوط العلاقات الشخصية التي قد تؤثر سلبًا على حياتهم المهنية والشخصية".

ورغم أن البعض يرى أن تصريحات حسام حبيب قد تساهم في تصحيح صورته أمام الجمهور، إلا أن آخرين يشيرون إلى أن هذه التصريحات قد تكون مجرد محاولة لكسب تعاطف الناس وإظهار ندمه على الماضي.

ويبقى السؤال الأهم هو: كيف سيكون رد فعل شيرين على هذه التصريحات؟ وهل ستؤدي هذه الاعتذارات إلى مصالحة بين الطرفين، أم أن الخلافات القديمة ستظل تؤثر على مستقبلهما؟