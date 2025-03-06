وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الإسرائيلية فإن أكثر الأسماء شيوعا حتى الآن هو يوسف بجميع طرق نطقه.

بينما حل اسم دافيد في المرتبة الثانية، ثم محمد في المرتبة الثالثة، يليه موشيه وأبراهام ويعقوب وإسحاق.

أما في المرتبتين الثامنة والتاسعة، فقد جاء اسما ميخائيل ودانيال، الذي كان يحظى بشعبية متزايدة في السنوات الأخيرة، بينما يكمل ألكسندر القائمة في المرتبة العاشرة.

أما بالنسبة للفتيات، فإن الاسم الأكثر شيوعا منذ إعلان إسرائيل هو سارة، يليه راشيل، ثم مريم، وإستر، ويأتي اسم حنة في المرتبة الخامسة، يليه رفقة في السادسة، ثم ياعيل في السابعة، وميخال، وتامار (الذي تصدر القائمة لسنوات عديدة)، ولينا في المرتبة الأخيرة من العشرة الأوائل.