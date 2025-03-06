واختار الوزير الذي ينتمي إلى اليمين المحافظ الظهور خلال مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، بصليب "أربعاء الرماد" تزامنا مع أول أيام الصوم الكبير عند المسيحيين الكاثوليك، الذي يستمر حتى عيد الفصح.

وبحسب وكالة الأنباء الكاثوليكية، ومقرها في ولاية كولورادو، يرمز وضع الكهنة لهذا الصليب على جبين المصلين إلى التوبة والندم على الأخطاء.

ويستخدم الرماد في هذا اليوم للتذكير بفناء الإنسان، ويستخلص من أغصان النخيل المحروقة التي استخدمت في آخر عيد للشعانين الذي يسبق عيد الفصح.

وخلال "أربعاء الرماد" لا يفترض أن يأكل الكاثوليك اللحوم، وتطلب الكنيسة من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و59 عاما أن يصوموا، ولا يمكنهم أكل سوى وجبة واحدة خلال اليوم.

وقد سبق أن ظهر الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، في لقاء مع الصحفيين بالبيت الأبيض بعلامة صليب "أربعاء الرماد"، بعد مشاركته في قداس ديني.