وأصبحت الشخصية التي تجسدها الفنانة السودانية إسلام مبارك، وتدعى "مدينة"، محورًا للجدل، إذ ظهرت في دور خادمة ذات بنية ضخمة، تمتلك قوة جسدية كبيرة، وتلتهم كميات كبيرة من الطعام. واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن تقديم الشخصية بهذه الصورة يعد تنمرًا وتنميطًا لأصحاب البشرة السمراء، بل ووصفه البعض بأنه يحمل دلالات عنصرية.

إساءة لصورة المرأة

لم تقتصر الانتقادات على اتهامات العنصرية، إذ تقدم المحامي أيمن محفوظ ببلاغ رسمي إلى المجلس القومي للمرأة في مصر، اتهم فيه المسلسل بالإساءة لصورة المرأة المصرية. وأشار محفوظ إلى أن المسلسل يعرض في حلقات أخرى نموذجًا لسيدة متعددة العلاقات تصل بها الأمور إلى الحمل بطفل مجهول النسب، وهو ما اعتبره مسيئًا للمرأة ويشوه صورتها في المجتمع.

الشناوي: غلظة في التعبير

من جانبه، أبدى الناقد الفني طارق الشناوي تحفظه على طبيعة الكوميديا المقدمة في العمل، موضحًا أن ما يصفه بـ"الغلظة في التعبير" هو السبب الرئيسي في تحفظه، وليس مسألة التنمر.

وقال في تصريح لموقع سكاي نيوز عربية: "للأسف، هناك نوع من الكوميديا يعتمد على الضحك من خلال السخرية من أصحاب الوزن الزائد، أو أصحاب النظر الضعيف، أو حتى النحافة. شخصيًا لا أحب هذا الأسلوب، لكنه ليس بالضرورة تنمرًا وفقًا للقوانين الحالية".

ورغم ذلك، أشار الشناوي إلى أن المسلسل يتمتع بطابع كوميدي خفيف الظل، ومليء بالمواقف المضحكة، مضيفًا: "هذا النوع من الكوميديا ليس جديدًا، بل كان حاضرًا في السينما المصرية منذ ثلاثينات القرن الماضي، ونراه متكررًا في الأعمال الفنية المختلفة".

وتابع الشناوي: "لا أحبذ هذا الأسلوب كوسيلة للإضحاك، لكني لا أرى أن الأمر يستحق كل هذا الغضب"، مؤكدًا في الوقت نفسه أن على صناع الكوميديا أن يكونوا أكثر وعيًا بردود أفعال الجمهور، خاصة عند تناول قضايا قد تُفسر بشكل مسيء لبعض الفئات.

عمل متقن رغم الجدل

وفيما يتعلق بالجانب الفني، أثنى الشناوي على جودة كتابة المسلسل، مشيدًا بأداء المؤلفين شيرين دياب وخالد دياب، وكذلك بإخراج خالد دياب. لكنه أشار إلى أن المشكلة تكمن في بعض المواقف التي اتسمت بالمبالغة والحدة في التعبير، خاصة في تقديم شخصية "مدينة"، ما تسبب في إثارة الجدل حول العمل.

يُذكر أن أشغال شقة جدا يتكون من 15 حلقة، ويشارك في بطولته كل من هشام ماجد، وأسماء جلال، ومصطفى غريب، وشيرين، وسلوى محمد علي، ومحمد محمود، وأحمد عبدالوهاب.