وقال منتقدوا العمل على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الطابع "الصعيدي" للعمل الرمضاني يظهر من خلال عدة عناصر من بينها القصة والديكور وملابس أبطال المسلسل التي يطغى عليها اللون الأسود وهو ما يقربها من الأجواء الصعيدية.

وقد ربط المنتقدون بين ملاحظاتهم حول العمل الرمضاني الذي وصفوه بالمستورد وهوية كاتبة السيناريو التي أكدوا أنها الكاتبة المصرية هاجر إسماعيل.

وقال الصحفي المغربي محمد واموسي إن: "مسلسل "الدم المشروك" الذي تبثه القناة الثانية طوال شهر رمضان على أساس أنه عمل مغربي، هو في الواقع دراما مصرية صعيدية بامتياز، من السيناريو المحبوك بطريقة احترافية إلى الأزياء، مرورا بالملصق الرسمي، كل شيء فيه يصرخ: "صعيدي يا جدع" .

وأضاف في منشور على موقع "فيسبوك": "السيناريو مستورد بالكامل من مصر و هو من تأليف كاتبة مصرية تدعى هاجر إسماعيل، سافروا إليها في مصر و طلبوا منها 3 سيناريوهات لمسلسلات درامية و اختاروا واحدا منها لإعادة تدويره".

وتابع: "رغم كل المحاولات لإلباسه جلبابا مغربيا، المسلسل لم ينجُ من الهوية الملتبسة، فهل وصل بنا العجز عن الإبداع حد استيراد الهوية الفنية أيضا؟ هل أصبحنا نستورد القصص، والملابس، وحتى طريقة الحزن؟ أم أن أزمة السيناريو لدينا وصلت حد العجز عن خلق دراما محلية حقيقية؟".

وقد حققت أولى حلقات المسلسل نسب مشاهدة عالية على منصة يوتيوب، حيث شاهد الحلقة الأولى أكثر من 3 ملايين شخص خلال يوميين فقط.

كواليس كتابة السيناريو

وكان منتج المسلسل معاذ غاندي، قد أكد قبل تصوير العمل أن "الكاتبة المصرية هاجر إسماعيل كتبت المسلسل بالتعاون مع فريق كتابة مغربي، حيث كانت هي صاحبة الفكرة والقصة، بينما كتبت السيناريو بالتعاون مع كاتب سيناريو مغربي".

وأوضح في تصريحات لموقع "le360" المغربي أن "اختيار كاتبة مصرية جاء بعد أن قدمت لهم إسماعيل ثلاثة أفكار لمسلسلات، لكن القصة الخاصة بمسلسل "الدم المشروك" كانت الأكثر جاذبية لتصويرها بتركيبة مغربية".

وتابع: أن "الشركة اهتمت بتكييف النص بما يتماشى مع الثقافة المغربية، حيث أوكلوا مهمة كتابة الحوار لكاتبين مغربيين من أجل ضمان أن يكون الحوار والتفاصيل قريبة من المجتمع المغربي وتفاصيله اليومية".

وعن هوية كاتبة السيناريو قال غاندي: "لم نبحث خارج المغرب عن كاتبة سيناريو مصرية، بل هي مقيمة هنا وعاشت في المجتمع المغربي، وبعد أن عرضت علينا أفكارها، أعجبنا بقصة مسلسل "الدم المشروك" واخترنا تصويره".

قصة المسلسل

و"الدم المشروك" هو دراما اجتماعية تحكي قصة صراع للسيطرة على المزرعة العائلية بعد وفاة الأم التي كانت تعرف بشخصيتها القوية وكانت تهيمن في منطقتها على مجال تربية المواشي والجزارة.

وخلال أولى حلقات المسلسل تتوفى الأم القوية وتجتمع بعد ذلك الشقيقتان رحمة وسعيدة بأختهما من أب آخر غيثة، لإدارة مزرعة والدتهن، حيث ستواجهن مجموعة من التحديات لتسيير العمل ومواجهة التحديات المالية وكذلك لبناء روابط عائلية بينهن والحفاظ عليها.

ويشارك في المسلسل الذي يخرجه أيوب لهنود نخبة من كبار نجوم الدراما المغربية، من بينهم: مريم الزعيمي، دنيا بوطازوت، عبد الله ديدان، محمد الخياري، ساندية تاج الدين، يسرى بوحموش، سعد موفق، أيوب أبو النصر وأيوب كريطع.