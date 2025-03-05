وأوضحت الأمانة، في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مشروع غابات بغداد المستدامة سيُنفذ على أرض معسكر الرشيد، ليكون أكبر غابة حضرية في العراق بمساحة 12 مليون متر مربع، تضم أكثر من مليون شجرة معمرة".

وأضافت الأمانة أن "الشركة المنفذة قد بدأت بالفعل في أعمال إزالة الأنقاض واستبدال التربة، تمهيدًا لإنشاء تلال خضراء، وشلالات، وممرات مائية تحاكي الطبيعة، مما يجعل المشروع بمثابة رئة خضراء جديدة ووجهة سياحية لأهالي العاصمة".

وأشارت إلى أن "هذا المشروع الذي يمثل نقلة نوعية في مجال التنمية المستدامة أصبح واقعًا بفضل إصرار الحكومة الحالية على تحويل كامل الأرض المخصصة لمنطقة معسكر الرشيد إلى مساحة خضراء، حيث تم تعديل خطة استخدام الأرض من مشروع سكني إلى مسطحات خضراء، بهدف تحسين البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي والتلوث".

كما لفتت الأمانة إلى أن "المشروع يضم 28 غابة متنوعة الأنشطة، تشمل غابة الثقافة والفنون، غابة الأطفال والترفيه، غابة السيدات، غابة التكنولوجيا والابتكار، وغابة الرياضة واللياقة البدنية، إضافة إلى الجناح الوطني وقرية الغابة العالمية".

ويشمل المشروع أيضًا بحيرة اصطناعية ضخمة بمساحة 1.5 مليون متر مربع، تتخللها قنوات مائية، بالإضافة إلى مرافق ترفيهية وثقافية مثل المسرح، المتحف، السينما، والمرافق الرياضية.