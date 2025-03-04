وقالت الطبيبة في تصريحات لوسائل إعلام مصرية إن المستشفى استقبل مريضا يعاني من آلام حادة بالمعدة وقيء مستمر وفقدان في الوزن، وبسؤاله أكد أنه ابتلع هاتفا محمولا منذ 6 أعوام ولم يستطع استخراجه.

وأضافت أنه تم عمل الأشعة اللازمة لتحديد مكان الهاتف، وقرر الفريق الطبي إجراء محاولة لاستخراج بتقنية المنظار، ونجحت العملية دون حدوث أي مضاعفات للمريض.

وأشارت جميل، إلى أن المريض أجرى عدة محاولات سابقة لاستخراج الهاتف لكنها فشلت، حيث أن التدخل الجراحي في مثل هذه الحالات يكون خطرًا، ويسبب حدوث مضاعفات مثل ثقب في المعدة، وهو ما حال دون اللجوء له لاستخراج الهاتف.

وأكدت الطبيبة، أن وجود الهاتف في معدة المريض لمدة 6 سنوات أحدث التهابات شديدة في المعدة، خاصة وأنه كان ملفوفًا في كيس بلاستيكي، وأفقده 30 كيلوغراما من وزنه لصعوبة تناول الطعام.

وأردفت أن استخدام تقنية المنظار كان المحاولة الأخيرة التي لجأ لها الفريق الطبي لاستخراج الهاتف، وتمت العملية بنجاح دون حدوث أي مضاعفات، وغادر المريض المستشفى في حالة مستقرة.