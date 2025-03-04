يلعب حسن في المسلسل شخصية ضابط أمن يدعى موسى الناجي، يكتشف بشكل مفاجئ ارتباط أخيه وأخته بشبكة تزوير دولار كبيرة في سوريا.

ولفت حسن الأنظار إليه من خلال اعتماده في تجسيد الشخصية على عبارات "غير مفهومة ولا معنى واضح لها"، الأمر الذي أسقطه البعض على شخصية واقعية كانت موجودة خلال حكم الرئيس السابق بشار الأسد وهو قائد القوات الخاصة السورية سهيل الحسن الملقب بالنمر.

وفي الحلقة الأولى قال حسن بأحد المشاهد: "تذكر يا ابني أن الأم كالوطن تحملك، وأن الأم تطعمك، والأم تشربك، والأم إذا أخطأت تضربك".

واشتهر النمر بالعديد من العبارات المشابهة خلال فترة حكم الأسد وإحدى أكثر العبارات شهرة كانت عندما قال: "على العالم كله أن يعرف عدو العالم، وعلى من يدعم أعداء العالم أن يعي أنه ليس من العالم".

وكان الحسن قائد الفرقة 25 من قوات المهام الخاصة، ثم أصبح فيما بعد رئيسا للقوات الخاصة السورية، التي كانت أساسية في العديد من انتصارات الحكومة في ساحة المعركة، بما في ذلك في حلب والضواحي الشرقية لدمشق.

ويضم مسلسل "تحت سابع أرض"، المقرر عرضه في رمضان 2025، نخبة من النجوم السوريين، أبرزهم منى واصف، كاريس بشار، أنس طيارة، وتيسير إدريس.