نشرت الملكة رانيا العبد الله، زوجة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، يوم الإثنين، مقطع فيديو على حسابها في "إنستغرام"، لإفطار عائلي بمناسبة شهر رمضان.
وأرفقت الملكة رانيا الفيديو بتعليق جاء فيه: "من أجمل النعم لمة العائلة على الحب والألفة.. رمضان كريم عليكم وعلى أحبابكم".
ويظهر في الفيديو الخاص بالإفطار الرمضاني، عدد من أفراد العائلة الملكية الأردنية وفي مقدمتهم الملك عبد الله الثاني وولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.
وحظي الفيديو بإعجاب المتابعين الذين علقوا بإيجابية عليه متمنين للعائلة رمضانا مباركا.