وبحسب ما ذكرت وزارة الداخلية عبر موقعها الرسمي على منصة إكس فقد "نفى مصدر أمنى جملة وتفصيلا صحة ما تم تداوله عبر عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن الادعاء بقيام الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على المترددين على البنوك عقب استلامهم لحوالات خارجية بالعملات الأجنبية".

واعتبرت الوزارة أن ذلك : "يأتى في إطار محاولة جماعة الإخوان الإرهابية لتزييف الحقائق ونشر الأكاذيب لمحاولة تأليب الرأى العام وهو الأمر الذى يعيه الشعب المصري".