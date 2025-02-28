وينشر فيدورتسوف على حسابه في منصة "‘إنستغرام" بشكل متكرر صورا لمخلوقات غريبة تعيش في أعماق البحار، وقع بعضها في شباك الصيد عن طريق الخطأ.

وقد أثار آخر صيد له مقارنات مع كائنات فضائية خيالية من فيلمي "Mars Attacks" و"Megamind".

ويظهر الفيديو كائنا بحريا رماديا جسده هلامي وملامحه غريبة.

وعلق أحد المتابعين قائلا: "هذا كائن فضائي بنسبة 100 بالمئة".

وعلى الرغم من التكهنات عبر الإنترنت، يشرح علماء الأحياء البحرية أن المظهر المنتفخ لهذا النوع من المخلوقات البحرية يرجع على الأرجح إلى تغيرات الضغط السريعة أثناء سحبها من المياه العميقة.