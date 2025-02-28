الجبل مُسجل في قائمة التراث العالمي لدى اليونسكو نظرًا لاحتوائه على مجموعة ضخمة من الرسومات والنقوش التي تعود لفترات حضارية مختلفة.

كان سكان المنطقة يوثقون قصصهم وأحداث حياتهم على الصخور، مما جعل الجبل بمثابة متحف مفتوح يعكس الحياة القديمة. زيارة هذا الموقع تمنحك تجربة فريدة، حيث تستشعر عبق التاريخ في كل زاوية من الجبل.

ومن أبرز ما يُميز أهل جبة كرمهم اللافت، إذ إن منازلهم التقليدية لا تحتوي على أبواب، في دلالة على انفتاحهم واستعدادهم لاستقبال الضيوف بحب وحفاوة.

من جبة التاريخية، تنتقل الرحلة إلى مكان يجمع بين عراقة التراث ونكهة المطبخ الحائلي، في "المطعم والمتحف التراثي".

عند دخولك، تُستقبل بالقهوة السعودية في أجواء تعكس دفء الأصالة.

يضم المتحف أكثر من 140 قطعة أثرية، تتراوح أعمارها بين 50 إلى 200 سنة، ما يجعله وجهة سياحية بارزة في منطقة حائل، تجذب الزوار من داخل المملكة وخارجها.

المطعم يشتهر بتقديم الأكلات الشعبية الحائلية، سواء في الإفطار، الغداء أو العشاء. من أبرز أطباق الإفطار: الروفان المكشوف، الحنيني، الثريد، والجمرية. أما الغداء والعشاء، فيتميز بتقديم أطباق مثل الكبابة الحائلية، الجريش، الهريس، المرقوق، القرصان، والتمن.

تُعد هذه التجربة فرصة لاكتشاف التراث السعودي العريق، وتذوق الأطباق الأصيلة التي تُحكى من خلالها قصة منطقة حائل.

فعالية "شتاء السعودية" ليست مجرد رحلة سياحية، بل دعوة لاستكشاف جمال الماضي ودفء الحاضر، في قلب واحدة من أروع مناطق المملكة.