وبحسب "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، أطلق ملثمون يستقلون سيارتين إحداهما ملطخة بالوحل، والأخرى نوع "سانتفيه" النار من أسلحتهم الرشاشة على 4 أحدهم طفل ينحدر من إدلب.

وتم تنفيذ الجريمة في بقالة بالقرب من جسر الخراب في بانياس، قبل أن يغادر منفذو الجريمة إلى جهة مجهولة.

ونقلت الصفحة الرسمية لمنصة "تأكد" على موقع "فيسبوك"، عن مصادر موثوقة تأكيدها وقوع الجريمة، في تمام الساعة الـ7 من مساء الخميس.

وذكرت المنصة أن من بين الضحايا شخصًا مُقعدًا إثر إصابة تعرض لها سابقًا نتيجة حادث سير، ويدعى بشار قليح، أما الضحية الثانية فهو حبيب زاهر، عسكري أجرى تسوية بعد سقوط النظام.

والضحية الثالثة طارق علي، وهو مدني متخلف عن الخدمة الاحتياطية (للنظام السابق) منذ مدة طويلة، والضحية الأخيرة هو عمر أبو دان، مدني من ريف إدلب ويعمل لدى صاحب البقالة.

ونقلت المنصة عن شهود عيان قولهم إن السيارة التي رصدتها كاميرات المراقبة المثبتة قد تجولت في المنطقة خلال اليومين الماضيين، وكانت تبحث عن شخص يدعى سامر علي، وهو شقيق طارق علي، أحد الضحايا.

وأشارت المنصة إلى أنها "تواصلت مع مصدر أمني في وزارة الداخلية للحصول على تصريح رسمي بشأن الحادثة، إلا أنها لم تتلقَ أي رد حتى لحظة نشر هذه المعلومات".