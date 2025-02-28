وأوضحت إليزابيث هاكمان (63 عاما) أن السبب وراء وفاة والدها وزوجته قد يكون التسمم بأول أكسيد الكربون، قائلة: "لسنا متأكدين بعد، لكننا نعتقد أن السبب قد يكون الأبخرة السامة".

وأضافت أن الشرطة لم تجد أي علامات تدل على وجود شبهة جنائية، مشيرة إلى أن والدها وزوجته كانا يعيشان في منزلهما بولاية نيو مكسيكو منذ تقاعده عن التمثيل عام 2004، وبعد مغادرته هوليوود، كرس وقته لرسم اللوحات الفنية.

من جانبه، أوضح عمدة مقاطعة سانتا فيه، أدان ميندوزا، أن التحقيقات لا تزال جارية ولم يتم استبعاد أي احتمال، بحسب موقع "تيمز".

وصرح ميندوزا، أنه تم العثور على جثتي الزوجين خلال فحص أمني أجراه الضباط، الأربعاء، بعد تلقيهم بلاغاً من أحد الجيران القلقين لعدم رؤية الممثل (95 عاما) أو زوجته (63 عاما) عازفة البيانو الشهيرة.

وعند وصول الشرطة، حضرت فرق من شركة الغاز وإدارة الإطفاء للتحقق من عدم وجود أبخرة سامة قد تعرض حياة المحققين للخطر أثناء تفتيش المنزل.

وأكدت الشرطة أن كلبهما قد نفق أيضاً في الحادثة، دون تقديم تفاصيل بشأن سبب الوفاة أو توقيتها.

واعتزل جين هاكمان التمثيل في عام 2004، ليُسدل الستار على مسيرة فنية امتدت لأكثر من 60 عاماً، حصل فيها على جائزتي أوسكار، وجائزتي بافتا، و4 جوائز غولدن غلوب، إضافة إلى جائزة نقابة ممثلي الشاشة.