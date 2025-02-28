وأوضحت الشركة الأميركية أن موعد هذه الرحلة سيكون "في الربيع"، دون أن تتطرق لسعر التذكرة.

وستكون هذه الرحلة المأهولة الحادية عشرة لـ"بلو أوريجين"، التي تسيّر رحلات سياحية فضائية منذ سنوات عدة بواسطة صاروخها "نيو شيبرد"، ونفذت أول رحلة مدارية لها في يناير عن طريق صاروخها الجديد "نيو غلين".

ومع هذا الصاروخ يسعى بيزوس إلى دخول السوق الجديدة لإطلاق الأقمار الاصطناعية التجارية والعسكرية إلى المدار بالإضافة إلى مركبات ورواد فضاء، والتنافس تاليا مع "سبيس إكس".

وستشارك في الرحلة إلى جانب كاتي بيري، المنتجة السينمائية كيريان فلين، وأماندا نغوين، مؤسِسة منظمة غير حكومية تُعنى بمكافحة العنف الجنسي.

وسبق لـ"بلو أوريجين" أن نقلت 52 شخصا، بينهم مشاهير آخرون مثل وليام شاتنر، الذي أدى دور الكابتن كيرك في سلسلة أفلام "ستار تريك"، فوق خط كارمان الذي يرسم حدود الفضاء على ارتفاع مئة كيلومتر بحسب اتفاقية دولية.

وخلال هذه التجربة التي تستغرق دقائق عدة، يستطيع الركاب ترك مقاعدهم ليطفوا لبضع لحظات في حالة انعدام الجاذبية.

وينطلق الصاروخ الآلي بالكامل عموديا وتنفصل الكبسولة عنه في الفضاء، قبل أن تعود إلى الأرض على أن تبطئ سرعتها مظلات كبيرة وصواريخ كابحة.

وتنافس "بلو أوريجين" في هذا النوع من الرحلات دون المدارية شركة "فيرجين غالاكتيك" التي توفر تجربة مماثلة.