هذه المنطقة التاريخية التي تعود إلى نحو ألف عام، تأسر القلوب بمبانيها المشيدة من الطوب الطيني، والتي تم ترميمها لتروي قصص الماضي العريق.

جولة في أزقة التاريخ

بمجرد دخول الزائر إلى البلدة القديمة، يجد نفسه محاطًا بأزقة ضيقة ومبانٍ أثرية تحكي عن أصالة العلا وتراثها.

التجربة لا تقتصر على المشاهدة فقط، بل تمتد إلى التسوق في سوق البلدة القديمة، حيث تتوفر المنتجات الحرفية اليدوية، التحف والهدايا التذكارية التي تجسد روح المكان.

نكهة العلا الأصيلة

لا يمكن زيارة العلا دون تذوق الحلويات التقليدية، خاصة تلك المصنوعة من تمر العلا الشهير، والذي يتميز بجودته ومذاقه المختلف عن أي تمر آخر.

التمر هنا ليس مجرد طعام، بل هو جزء من هوية المنطقة وكنز طبيعي يعكس إرثها الزراعي العريق.

مغامرات في أحضان الطبيعة

لعشاق المغامرات، توفر العلا أنشطة مشوقة مثل تجربة الزيب لاين بالقرب من مطل الحرة، والذي يمنح الزوار فرصة فريدة لرؤية جمال العلا من ارتفاع شاهق، حيث تتجلى معالمها الطبيعية الساحرة.

المغامرات لا تتوقف هنا، فالعلا تقدم تجارب استثنائية تجمع بين الطبيعة الخلابة والأنشطة المثيرة التي تجعل من الزيارة ذكرى لا تُنسى.

"شتاء السعودية في العلا" ليس مجرد فعالية، بل هو رحلة عبر الزمن والمكان، حيث يمتزج عبق التاريخ بسحر الطبيعة وروح المغامرة. فمهما كانت اهتمامات الزائر، ستجد العُلا طريقة فريدة لإبهاره، لذا لا تفوّت فرصة استكشاف هذا الكنز السعودي الأصيل.